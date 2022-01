Un service quasi instantané, via whatsapp, de traduction de documents administratifs de l’hébreu au français ? Les olim en rêvaient, Qualita l’a fait.

« Nous avons reçu presque 200 messages en une semaine ! ». Au siège de Qualita à Jérusalem, les six volontaires recrutés se relaient sans relâche pour répondre aux demandes qui ne cessent d’affluer. La nouvelle offre de traduction, par whatsapp, de documents administratifs, hors papiers juridiques et médicaux, a rencontré un succès immédiat. « Vous n’imaginez pas à quel point les nouveaux immigrants peuvent être gagnés par l’angoisse lorsqu’ils voient les lettres et messages s’accumuler sans en comprendre un mot, parfois même sans savoir qui est l’expéditeur. Factures, PV, courriers de la banque… La barrière de la langue, déjà difficile à vivre au quotidien, peut s’avérer insupportable lorsque des papiers officiels sont en jeu. Il fallait répondre à cette demande ». Sarah Simha, responsable du pôle Qualitime de l’organisation, connait de près les besoins de ceux qui ont récemment posé leurs valises en Israël. Son service répond quotidiennement à des demandes urgentes pour les Franco-Israéliens désemparés… « Cette offre existait déjà, mais nous l’avons simplifiée. Aujourd’hui, un olé peut transmettre directement un message reçu, ou même la photo d’un courrier, sur un numéro whatsapp et il reçoit sa réponse, c’est-à-dire le texte traduit en français, par le même biais. Je tiens à saluer les bénévoles qui font un travail incroyable ». …. Pour envoyer vos documents à traduire : 054 890 93 14