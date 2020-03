Le jeu du chat et de la souris se poursuit entre le Likoud et Bleu-Blanc. Afin de faire démarrer au plus vite le travail de la Knesset, le député Micky Zohar (Likoud) a adressé une proposition de compromis à Avi Nisenkorn (Bleu-Blanc). Selon cette proposition quatre commissions indispensables seraient créées dont trois seraient à majorité Bleu-Blanc: commission des Affaires étrangères et de la Défense, commission de gestion du Corona et commission des Finances mais qui resterait sous la présidence de Moshé Gafni (Yahadout Hatorah). Quant à la commission du fonctionnement de la Knesset, qui est fondamentale pour enclencher le travail de la Knesset serait composée de manière paritaire entre les deux blocs. Une autre proposition a été faite sur cette dernière commission: une majorité pour Bleu-Blanc mais à condition qu’elle serve à faire démarrer l’activité de la Knesset et non pas à faire avancer une législation politicienne ou personnelle, ceci jusqu’à la formation du prochain gouvernement.

Micky Zohar a exhorté Bleu-Blanc à accepter ce compromis « afin de permettre à la Knesset de démarrer ses activités le plus vite possible et d’arriver à des ententes au lieu de continuer à se livrer à des jeux politiciens ou de vengeances personnelles ».

Mais cette proposition a été repoussée par Bleu-Blanc qui a annoncé qu’il présentera sa propre proposition lundi lors de la séance de la prochaine séance de la Knesset.

