Une perle unique en or pur, vieille d’au moins 1 600 ans a été découverte lors du projet de tamisage archéologique du parc national d’Emek Tzurim. La perle a été trouvée dans la terre et retirée d’une structure romaine grandiose découverte lors de l’excavation de la route de pèlerinage. Elle a été créée à l’aide d’une technique unique qui nécessitait un travail délicat pour assembler des dizaines de petites boules en forme d’anneau afin de créer une petite perle.

Hallel Feidman, 18 ans, de Bnei Ayish, est la volontaire, effectuant son service national, qui a trouvé la perle en or. « J’ai versé le seau sur le tamis et j’ai commencé à laver les matériaux provenant des fouilles de la Cité de David », a déclaré Feidman en décrivant le moment où elle a fait la découverte. « Et puis j’ai vu quelque chose de brillant dans le coin du tamis, différent, que je ne vois pas normalement. Je l’ai immédiatement apporté à l’archéologue qui a confirmé que j’avais trouvé une perle en or. Tout le monde ici était très ému. »

Selon le Dr Amir Golani, expert en bijoux antiques à l’Autorité des Antiquités d’Israël : « Tout au long de mes années en archéologie, j’ai trouvé de l’or peut-être une ou deux fois, alors trouver des bijoux en or, est quelque chose de très très spécial ». Il souligne que la perle, qui est demeurée indemne, n’est probablement qu’une petite partie d’un collier ou d’un bracelet qui comprenait des perles supplémentaires. « Quiconque pouvait se permettre une pièce comme celle-ci en or, était une personne aisée, avec des moyens ».

Les chercheurs soulignent qu’il est possible que la perle ait été créée dans une période qui précède la période de la structure dans laquelle elle a été trouvée, cependant, on peut supposer que les personnes qui vivaient dans la structure ont utilisé la perle qui peut avoir été accidentellement perdue lorsque le collier s’est cassé.

La découverte revêt une importance particulière car peu d’objets en or sont trouvés dans les fouilles archéologiques et parce que les perles de ce style ne sont pas courantes, en raison de la technique unique et complexe utilisée pour les fabriquer. La technique est très probablement originaire de la région de Mésopotamie, où elle était connue il y a environ 4500 ans.

« L’aspect le plus intéressant de la perle est sa méthode de fabrication unique et complexe », explique le Dr Golani. « Une bonne compréhension des matériaux et de leurs propriétés est nécessaire, ainsi qu’un contrôle de la chaleur, afin d’une part, de souder les petites boules ensemble pour créer un minuscule anneau, tout en évitant la surchauffe qui peut faire fondre tout l’or. » Selon lui, « Seul un artisan professionnel pouvait produire une telle perle, ce qui confère une valeur encore plus importante à cette découverte. »

Cette technique de fabrication était en vigueur à l’extérieur d’Israël. Les archéologues estiment que la perle est arrivée dans la Cité de David par un biais commercial ou que la perle a été offerte à un habitant de Jérusalem et peut-être en raison de sa nature unique, a été transmise au sein de la famille d’une génération à l’autre en héritage.

Des perles similaires ont été découvertes dans des grottes funéraires datant d’il y a 2500 ans (fin de la période du Premier Temple) à Ketef Hinnom près de la Cité de David, lors de fouilles menées par le professeur Gabriel Barkay, mais elles étaient en argent. À ce jour, seules quelques dizaines de perles en or ont été trouvées en Israël.

Vidéo: Emil Aladjem, Autorité des Antiquités d’Israël