A partir de ce soir (mardi) et demain toute la journée, nous célébrerons Yom Yeroushalayim. Ce jour marque l’anniversaire de la reconquête, pendant la guerre des Six Jours, de la partie est de Jérusalem et la réunification de la capitale d’Israël et du peuple juif.

Cette année, nous marquerons le 57e anniversaire de cette réunification.

Malgré les tensions sécuritaires, les autorités israéliennes ont décidé de maintenir les événements et notamment la fameuse marche des drapeaux dans la vieille ville dont le parcours passe par la Porte de Damas et traverse le quartier musulman.

Quand aura lieu la marche des drapeaux?

Elle se déroulera demain, mercredi 5 juin. Le rassemblement est prévu à 16h, place Safra et le cortège partira à 16h30 en direction de la vieille ville.

A 18h, aura lieu la danse des drapeaux sur l’Esplanade du Kotel et au centre ville.

A 19h, commencera la cérémonie au Kotel en présence de Rabbins, ministres, députés et d’autres personnalités publiques.

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues, comme chaque année pour ce grand rendez-vous.

Quelles routes seront bloquées à Jérusalem?

Seront bloquées les rues Ben Tsvi, Betsalel, King George, Keren Hayessod, Itshak Kariv, King Salomon, Menashé Ben Israël, Hativat Yéroushalayim, Tsanhanim, Handassa, le tunnel de Tsahal, la rue Haïm Bar Lev direction sud et Sultan Suliman.

Elles rouviront progressivement en fonction de la progression du cortège.

Le tramway ne fonctionnera pas pendant la marche aux stations se trouvant sur l’itinéraire.