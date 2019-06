Voilà des décennies que le niveau des campagnes électorales en Israël avoisine le niveau des caniveaux.

Nous sommes contraints de revoter pour des élections législative quelques mois après l’installation de la 217me Knesseth, celle qui est sortie des urnes en avril 2019.

Rebelote en septembre !

C’est à ma connaissance la première fois que la Knesseth se trouve dans l’obligation de se saborder immédiatement après sa constitution.

Pourquoi et comment en est-ton arrivé à une telle situation.

A qui la faute ?

Elémentaire mon cher Watson !

Nous sommes arrivés à une telle situation parce que les intérêts des hommes politiques ou des partis politiques priment sur les intérêts de l’Etat.

L’esprit des pionniers, ceux qui ont bâti ce pays va à vau l’eau, c’est la bonne expression pour désigner une entreprise ou un système qui fonctionne mal.

Et entre le mauvais fonctionnement et la faillite il n’y a qu’un petit pas.

On accuse Avigdor Liberman d’avoir voulu la peau de Netanyaou. Il est vrai que la photo du chef du parti laïc de droite Israël Beyteinou donnant l’accolade à Yaïr Lapid

le numéro 2 de Blanc Bleu, après le vote de l’auto-dissolution de la 21ème Knesseth est éloquente. Est-ce suffisant pour charger Liberman ? Je ne le crois pas car les exigences de Liberman pour entrer dans la coalition peuvent être légitimes.

Mais que dire alors de Yahadout HaTorah qui a aussi, mais plus discrètement opposé une fin de non recevoir aux négociations pour former une coalition gouvernementale.

Alors que les autres partis ultra religieux comme Shass par exemple avaient trouvé des compromis avec les partis laïcs et même avec Israël Beitenou sur la conscription des jeunes harédims, le mentor du mouvement ultra religieux GUR a rejeté par la voix de son représentant le vice ministre de la santé Litzman tout compromis basé sur les demandes de Liberman.

Voilà comment Bibi s’est retrouvé pris en tenailles entre le parti ultra religieux ashkenaze et le parti ultra laïc d’Avigdor Liberman.

Nethanyaou a bien essayé de se débattre en appelant tout le monde et n’importe qui à former avec lui un gouvernement avant de constater l’impasse politique.

Ils voulaient tous la peau de Bibi, et comme le système électoral israélien est des plus absurde alors ils ne se sont pas gènés pour abattre le seul vrai dirigeant charismatique que ce pays a en ce moment.

Mais pourquoi avoir dissout la 20ème Knesseth et appeler le peuple à des élections en avril dernier doit se demander notre premier ministre ? Le premier ministre se trouvait pris dans des affaires judiciaire tels qu’il était urgent pour lui de retrouver une légitimité en passant par les urnes. Ce qui l’autorisait en cas de victoire de faire passer toutes les lois qui l’éloignent momentanément des prétoires. Mais pour cela, il fallait au premier ministre une très large majorité ce qu’il n’a pas eu.

Voilà pour le scenario

Moi je pense que la responsabilité d’une telle situation, qui entre nous soit-dit va coûter entre 500 millions et 1 milliard de shekels aux contribuables n’est pas seulement la faute d’Untel ou d’Untel qui profite du système. Ce serait trop simpliste.

La faute est au système lui même.

L’excès de démocratie tue la démocratie.

Un scrutin de liste à la proportionnelle et à un tour est une catastrophe.

N’importe quel petit parti qui obtient quelques députés à la Knesseth peut à lui seul faire ou défaire le gouvernement en mettant aux enchères ses voix au parlement.

Avec ses 35 députés le Likoud est tombé parce que le parti laïc et le parti ultra religieux n’ont pas voulu de compromis, leurs intérêts passant avant ceux du pays.

Il faut à ce pays une majorité claire pour avoir un gouvernement solide et indépendant des partis, mais je comprends qu’il faille que la palette des sensibilités politiques de ce pays soient représentées.

Alors pourquoi ne pas passer à une proportionnelle à deux tours avec pananchage des listes entre le 1er et le second tour de sorte que seul deux coalitions s’affrontent au second tour ?

Cela revient à construire sa coalition plutôt avant qu’après les élections.

Une autre possibilité serait d’augmenter le seuil d’éligibilité à au moins 7,5%

ce qui éliminerait tous les petits partis parasites.

Qui aura le charisme nécessaire, l’autorité incontestable pour mener une telle réforme de la loi électorale ?

That is the question.

Elie LEVY

Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90