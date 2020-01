Pour ceux qui avaient encore un doute sur la direction que prend le Parti démocrate américain concernant Israël: celui qui était considéré par certains comme le plus pro-israélien parmi les candidats démocrates à la présidence des Etats-Unis a tenu des propos dénués de toute ambiguïté.

Dans une tribune publiée sur un site Internet, Joe Biden, ancien vice-président de Barack Hussein Obama a promis, s’il est élu, de reprendre l’aide financière à l’Autorité Palestinienne, sans conditions préalables. Interrogé sur ses intentions concrètes quant au conflit israélo-palestinien, Joe Biden a exprimé son soutien à la solution de deux Etats avec la création d’un Etat ‘palestinien’ qui selon lui…serait « la meilleure garantie pour la sécurité d’Israël à long terme »! L’ancien vice-président a appelé Israël à « respecter l’honneur des Palestiniens » ainsi que « leur aspiration légitime à l’autodétermination nationale ». Et en dépit des développements diplomatiques observés au Moyen-Orient, il a affirmé qu’il s’agit des conditions sine qua non pour un rapprochement et une coopération entre Israël et ses voisins arabes.

Joe Biden a attribué la responsabilité de l’impasse actuelle du processus de « paix » à « la politique unilatérale du président Donald Trump avec l’arrêt de l’aide financière américaine à l’AP et son refus d’exprimer à voix haute un soutien à la solution de deux Etats ».

Tout en réaffirmant le besoin de garantir la sécurité d’Israël, rappelant le « soutien à Israël sans précédent de la période Obama-Biden » (sic!!) et en demandant l’arrêt de l’incitation du côté de l’AP, le candidat démocrate a demandé aux dirigeants israéliens de « cesser les constructions juives en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain » et de ne « plus parler d’annexion de ces régions ».

Ces phrases écrites par le plus « pro-israélien » des candidats démocrates donnent une petite idée de ce à quoi ferait face un gouvernement israélien dans les années à venir au cas où le Parti démocrate remportait les élections du mois de novembre: un retour aux années Obama!!

Photo Wikipedia