Après une dernière entrevue entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et les ministres Naftali Benett et Raphy Peretz, la fumée blanche est sortie juste avant la fin du délai de l’inscription des listes: Raphy Peretz et son parti Habayit Hayehoudi s’allient finalement au tandem Nouvelle Droite et Ihoud Leoumi mené par le trio Benett-Shaked-Smotritch. Première conséquence majeure: Raphy Peretz « lâcche » Itamar Ben-Gvir et le parti Otsama Yehoudit qui restent au-dehors comme l’exigeait Naftali Benett.

A droite du Likoud il y aura donc un bloc formé de trois partis sionistes-religieux de tendances différentes.

Dans le cadre de cette nouvelle union, Ayelet Shaked a accepté de renoncer à la 2e place sur la liste au profit du rav Raphy Peretz. Cette liste qui doit officiellement être présenté à la commission centrale électorale avant 23h30 est la suivante: 1) Naftali Benett; 2) Raphy Peretz, 3) Ayelet Shaked; 4) Betzalel Smotritch; 5) Matan Kahana; 6) Ophir Sofer. L’ordre des noms suivants n’est pas encore définitif car il faut placer Sarah Beck, Motti Yoguev, Idit Silman (qui a quitté Habayit Hayehoudi mercredi soir pour rejoindre la Nouvelle Droite) et Charlie Pinto.

Colère noire à Otsma Yehoudit

Itamar Ben-Gvir a vigoureusement dénoncé la volte-face de Raphy Peretz et tout de suite annoncé que le parti Otsma Yehoudit se présentera seul aux élections, malgré ses chances quasi-nulles de passer le seuil d’éligibilité.

Le Dr. Michaël Ben-Ari a déclaré: « Il s’agit d’une liste d’escrocs et quiconque vote pour une liste d’escrocs est associé à leurs méfaits, eux et leur rabbanim! Le non-respect de la parole donnée est l’une des interdictions les plus graves qui soient. Nous ne pardonnerons jamais la trahison du rav Raphy Peretz, Nir Orbach et Youval Tsour, tous des escrocs ».

Yaïr Lapid, qui aurait dénoncé la participation d’Otsma Yehoudit, a tout de même trouvé le moyen de donner dans l’outrance en qualifiant cette union « d’alliance de messianistes et homophobes ». Sans rire, il a lancé un appel à tous les sionistes religieux afin qu’ils votent Bleu-Blanc « qui est leur vraie maison »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90