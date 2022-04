Les deux dernières années ont été très difficiles pour les professionnels du tourisme. Il s’agit d’une des branches qui a été le plus durement touchée par la crise sanitaire.

Le ministère du Tourisme a publié des chiffres qui témoignent d’un véritable retour des touristes en Israël. Si en mars 2020, seuls 80700 touristes sont entrés en Israël, on en a compté plus du double en mars 2022, soit 167300.

Selon les estimations, 300000 touristes sont attendus en Israël cette semaine avec les fêtes de Pessah mais aussi le Ramadan et Pâques.

« L’augmentation progressive du tourisme depuis la réouverture du ciel d’Israël le mois dernier peut être vue et entendue dans les sites touristiques, religieux et culturels du pays. Les gens sont prêts à voyager à nouveau et les offices de tourisme du gouvernement israélien du monde entier témoignent d’un grand intérêt pour Israël en tant que destination touristique attrayante », décrit-on au ministère du Tourisme.

Parallèlement, le ministère voit plus loin en publiant une invitation aux compagnies aériennes à planifier des vols entre l’Europe et l’aéroport Ramon d’Eilat dès cet hiver, en leur proposant une aide financière de 60 euros par passager. Il espère ainsi ramener des centaines de milliers de touristes dans la ville. Le ministère du Tourisme veut encourager les touristes du monde entier à séjourner à Eilat pendant la période hivernale, là où le climat est doux toute l’année. Il va, en coopération avec la municipalité, développer encore des activités touristiques sur place et dans les environs adaptées à la saison.

Un projet de développement du tourisme dans le Neguev et la Arava est également à l’ordre du jour.

Yoël Razvozov, le ministre du Tourisme a déclaré: »Ramener le tourisme en Israël pendant les mois d’hiver et en particulier à Eilat et dans le sud, est un objectif important du ministère du Tourisme. Je confère une grande importance au projet de transformation d’Israël en une destination attractive pour les touristes du monde entier, avec un accent particulier mis sur ceux où l’hiver est rude ».