Le ministre du Tourisme Yariv Levin a annoncé que le nombre de touristes entant en Israël pour le mois de décembre 2019 a atteint les 385.000 visiteurs, soit 10% de plus qu’en décembre 2018 qui était déjà un record en lui-même. Le ministre s’est réjoui de ce chiffre et surtout le bilan de toute l’année 2019 qui selon l’Office central de la statistique s’est achevée sur un record historique: 4,9 millions de visiteurs – 12% de plus qu’en 2018 – , qui ont entre autre rapporté 22 milliards de shekels à l’Etat et à l’économie du pays.

Photo Nati Shohat / Flash 90