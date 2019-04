Les années 2017 et 2018 ont déjà constitué des records dans le tourisme entrant en Israël avec une affluence de plus de 4 millions de touristes en 2018. Selon les chiffres du ministère du Tourisme, l’année 2019 pourrait être encore plus faste si la courbe se poursuit au rythme du premier trimestre. En effet, on note une augmentation de 14% pour les mois de janvier-février-mars 2019 par rapport à la même période de 2018. En projection, cela donne une prévision de 4,7 millions de touristes à la fin de cette année, soit 600.000 de plus qu’en 2018. Sans parler de l’Eurovision qui amènera aussi son lot de visiteurs.

Ces chiffres très encourageant se traduisent aussi en milliards de shekels de recettes pour l’Etat et sont principalement à mettre au crédit du ministre du Tourisme Yariv Levin et de la politique de marketing touristique pratiquée par son ministère.

Photo Nati Shohat / Flash 90