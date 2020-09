Pour la première fois de l’histoire du Tour de France un cycliste d’une équipe israélienne de monte sur le podium du Tour de France. Krists Neilands, coureur letton de l’équipe israélienne « Start Up Nation » a été sacré « cycliste le plus agressif et combatif » de la 3e étape qui s’est déroulée mardi entre Sisteron et Orcières-Merlette.

Krists Neilands a décidé de s’échapper dès le départ et a réussi à mener l’étape solitaire avant d’être rattrapé à 6 km de l’arrivée. Il a été toutefois déclaré « cycliste le plus agressif et combatif » et pour cela, il a eu droit à monter sur le podium. L’équipe israélienne de cycliste dirigée par l’australien Zakkari Depster a des grandes ambitions et espère obtenir d’excellents résultats lors du Tour de France 2021.

Très fier, le cycliste a déclaré : « Etre sur le podium c’est quelque chose de merveilleux pour l’équipe. Durant des heures les millions de téléspectateurs ont vu le nom ‘Israël’ sur les écrans, c’est grand ! Mais je ne me contenterai pas de cela. Je suis déterminé à remporter une victoire d’étape dans ce Tour ».