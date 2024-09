Le lieutenant-colonel, Avichay Adraee, porte-parole de Tsahal en arabe, a publié une photo d’une bombe dans une poussette pour bébé à Toulkarem, là où les forces israéliennes opèrent en ce moment.

Il a écrit: ”Des terroristes palestiniens utilisent la population civile, les routes et les infrastructures et ceux qui paient le prix sont les civils”. Et s’adressant aux habitants de Toulkarem: ”Il est temps que la population disent à ces terroristes sauvages, stop, éloignez-vous de nous”.

Le Président israélien, Itshak Herzog, a réagi à cette image: ”Une bombe dans une poussette de bébé! Cette image photographiée par Tsahal à Toulkarem présente une des moyens maladifs et cyniques utilisés par les terroristes palestiniens qui maltraitent les civils et les vies humaines. Il ne fait aucun doute que comme les monstres qui ont abattu cruellement six des otages, les terroristes du Hamas et du Jihad islamique qui sont soutenus par l’Iran et leurs partenaires n’ont aucun respect de la valeur de la vie. Ils mettent en danger leur peuple avec joie et célèbrent la mort. Face à ces crimes contre l’humanité, Israël continuera à agir pour défendre la vie des citoyens et à se battre sans relâche contre le mal terroriste”.

Dans ce contexte, Yoav Gallant, le ministre de la Défense, s’est rendu auprès du commandement de la région centre et a affirmé que l’opération en cours au nord de la Samarie visait à ”couper l’herbe et le moment de nous occuper des racines arrivera, nous devons le faire”.