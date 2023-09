De nombreuses forces de Tsahal sont intervenues cette nuit (dimanche à lundi) pendant plusieurs heures dans le camp de réfugiés Nur A Shems près de Toulkarem. Deux terroristes armés ont jeté des charges explosives en direction des soldats, ils ont été éliminés.

Les combattants de Tsahal ont mis à jour plusieurs bombes cachées sous terre à l’aide de bulldozers et ont confisqué encore des dizaines d’autres charges qui se trouvaient dans des caches d’armes.

Un soldat de Tsahal a été blessé lors de c ette opération. Il a été transporté à l’hôpital avec des blessures de moyenne gravité.

Les forces israéliennes ont également découvert du matériel destiné à fabriquer des bombes puissantes et un quartier général terroriste contenant des caméras et des écrans a été détruit. Dans ce lieu, les soldats ont trouvé des moyens de surveillance, des ordinateurs et différents outils technologiques. Dans une pièce attenante, ils ont mis la main sur des dizaines de charges explosives prêtes à l’emploi qui étaient fixées sur des bonbonnes de gaz.