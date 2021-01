L’incurie de l’Etat sur les terres domaniales en Judée-Samarie se poursuit. L’Autorité Palestinienne a organisé dimanche une cérémonie de plantation de 2000 oliviers sur des terres domaniales israéliennes en Judée-Samarie, non loin de la ville de Rosh Haayin, qui sont également de zones de feu de Tsahal. Dans une vidéo diffusée sur un site affilié au Fatah on voit des policiers de l’AP armés dont la présence est normalement interdite dans les zones C selon les accords d’Oslo.

L’organisation Regavim a une nouvelle fois alerté les autorités israélienne sur ce qui est devenu une véritable politique méthodique de l’AP visant à s’approprier de plus en plus de territoires dans les zones C, de préférence près des axes routiers, localités israéliennes ou de zones stratégiques. « L’Autorité Palestinienne fête Tou Bichvat à sa manière par une colonisation rampante et pendant ce temps, l’Etat d’Israël continue à dormir » accusent les responsables de Regavim, qui rappellent que l’argent provient en grande partie d’Europe et que le choix des emplacements de ces empiètements n’est pas dû au hasard.

Vidéo :

Photo Haytham Ashtiyeh / Flash 90