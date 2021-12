Après avoir obtenu satisfaction sur la loi du raccordement à l’électricité, Mansour Abbas et Ra’am s’attaquent à un autre volet : l’opposition à un projet de longue date du KKL de plantations d’arbres près la forêt de Yatir, aux confins du Néguev. Jusqu’à présent ce projet avait été freiné, notamment par le ministre travailliste Amir Peretz dans le précédent gouvernement, mais le KKL a décidé de le réactiver en prévision de Tou Bichvat.

Des travaux préliminaires ont débuté dimanche et déjà, une tente de protestation a été dressée par des Bédouins qui font pression sur Mansour Abbas et son parti pour qu’ils « fassent le nécessaire » face au gouvernement. Et cela n’a pas manqué : le chef de Ra’am a annoncé l’arrêt des travaux pour mercredi midi, « après concertation » avec le directeur de l’Office national des Domaines et en exigeant une réunion urgente « pour arriver à des solutions ».

Interviewé en langue arabe sur le site Panet, Mansour Abbas a été plus clair et a indiqué que la famille bédouine, Al-Atrache, revendique 80 hectares dans ce secteur en vertu d’une tradition bédouine qui veut que les larges territoires sur lesquels se sont installés les familles et les clans et sur lesquels ils faisaient paître leurs troupeaux jadis leur appartiennent de droit et non à l’Etat. Abbas a prévenu a demi-mots mais bien compréhensibles que si une solution n’était pas trouvée « il ne pourrait plus continuer ainsi »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90