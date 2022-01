Une bonne surprise attendait dimanche soir les étudiants de la yeshiva de ‘Homesh. Plus de mille deux-cent étudiants de yeshivot sont venus de tout le pays pour fêter Tou Bishvat avec les héros de ‘Homesh. Les militaires, qui barrent les entrées du yishouv depuis l’assassinat de Yehouda Dimentman hy »d, ont stoppé les automobiles . Les étudiants ont alors marché durant deux heures pour contourner les barrages militaires, traversant champs et même villages arabes, accompagnés et protégés par des escortes armées. Arrivés à ‘Homesh, ils ont fêté avec les étudiants sur place dans une ambiance très joyeuse.

Photo Yeshiva Homesh