Ce soir (dimanche), nous serons le 15 Av (Tou beAv), la fête de l’amour selon le calendrier juif.

Selon nos Sages: ”Il n’eut pas de meilleurs jours pour Israël comme Tou Beav et Yom Kippour !”

Tou beAv est un jour où la notion d’amour prend toute son essence, un amour authentique et pur entre Hachem et son peuple, entre le Peuple d’Israël et son D… et entre l’homme et son prochain.

Ce jour-là en Israël, était un des plus attendus car tout était fait pour organiser les chidouhim des jeunes qui n’étaient pas mariés.

Les jeunes filles pauvres ou riches s’échangeaient entre elles des vêtements blancs pour ne pas faire de différences l’une envers l’autre et ne pas humilier celles qui n’en avaient pas.

Les jeune filles de Jérusalem sortaient et dansaient dans les vignes en dehors de la ville et tout celui qui n’avait pas de femme se tournait dans cette direction pour trouver un chidouh.

Selon l’institut national des statistiques, en 2022, 51643 couples se sont mariés en Israël (mariages officiellement célébrés par les institutions habilitées). Cela représente une augmentation de 0.1% par rapport à l’année précédente. 71.9% de ces mariages étaient des mariages juifs, 24.7% des mariages musulmans.

L’âge moyen pour les premières noces est de 27.3 ans chez les hommes et de 25.6 ans chez les femmes. On constate une augmentation régulière depuis plusieurs années de l’âge auquel les jeunes Israéliens se marient.

Par conséquent, le pourcentage de célibataires augmente aussi: il était de 57% dans la tranche d’âge 25-29 ans en 2000 et il se chiffre à 64% dans la même tranche d’âge en 2022. Chez les femmes, cette augmentation est encore plus importante: de 36% en 2000 à 51% en 2022.

Le plus grand pourcentage de célibataires dans ces âges se trouve à Tel Aviv puis Herzliya, Ramat et Kfar Saba. En revanche la proportion de jeunes célibataires entre 25 et 29 ans est la plus faible à Bné Brak et Beth Shemesh.