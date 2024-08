Les images de l’enlèvement de Noa Argamani, le 7 octobre, ont fait le tour du monde. Ces instants sont aussi ceux où elle sera séparée de son compagnon, Avinatan Or, emmené lui aussi de force à Gaza.

Depuis, elle ne l’a pas revu. Noa et la famille d’Avinatan n’ont jamais reçu de nouvelles depuis ce samedi noir.

Noa a été libérée par Tsahal et le Shabak lors d’une opération héroïque, Avinatan reste otage des terroristes du Hamas.

Aujourd’hui (lundi), Tou beAv, la fête de l’amour selon le calendrier juif, Noa a écrit à Avinatan: ”Chaque année, tu m’offrais des fleurs et tu me racontais la belle histoire de la signification de Tou beAv. Tu me racontais comment les jeunes filles s’habillaient en blanc et sortaient danser dans les vignes de Shilo, à la pleine lune, pour trouver l’âme soeur. Tou beAv symbolise la beauté et l’amour. Joyeux Tou beAv mon amour, je nous souhaite encore plein de tendresse et de jours d’amour ensemble, plus séparés”.

Noa Argamani n’est pas la seule à célébrer cette journée particulière loin de son compagnon. Tou beAv revêt une signification particulière pour plusieurs femmes cette année: il reste encore beaucoup de jeunes hommes en captivité qui ont une fiancée qui les attend.

Il y a un mois, Noa avait déjà écrit à Avinatan: ”Je t’ai toujours promis que nous allions conquérir le monde ensemble, vieillir ensemble, que je serai à tes côtés pour le meilleur et pour le pire. Ce 7 octobre, je me suis battue jusqu’au dernier moment pour que nous traversions tout cela ensemble, l’un à côté de l’autre. Hélas, ce furent les dernières minutes où je t’ai vu et chacun de nous a été enlevé dans un autre endroit. Je n’arrive toujours pas à réaliser que je suis ici et que tu es là-bas, que tu vis dans cette peur infinie. Contrairement à des milliers de gens qui ont été assassinés, tu peux encore être sauvé. Comme toi, beaucoup d’autres attendent que quelqu’un les ramène à la maison. Exactement comme j’ai attendu tout le temps où j’étais là-bas. Je te promets que je ferai tout pour faire entendre la voix des 115 otages encore là-bas, pour les ramener tous, sauver tous ceux qui sont toujours en vie tant qu’il en est encore temps et ramener aussi ceux qui ne sont plus en vie pour qu’ils soient enterrés dans leur patrie. Nous n’avons pas le droit d’oublier que le temps est compté, nous devons les ramener à la maison avant qu’il ne soit trop tard”.