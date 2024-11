Une dizaine de manifestants pro-palestiniens ont mis en scène dans la rue à Toronto, au Canada, les derniers instants de la vie du terroriste Yahya Sinouar.

Un homme vêtu d’un treillis est assis sur un fauteuil et jette un bâton en l’air, comme l’avait fait Sinouar sur le drone de Tsahal quelques minutes avant d’être éliminé.

Toronto, Canada

Demonstrators at Bathurst and Sheppard with covered faces, one man cosplaying as Hamas leader Yahya Sinwar.

Hamas is a designated terrorist entity in Canada.

— FactsMatter (@AllFactsNoHate) November 24, 2024