Sur fond de reprise des violences de la part du Hamas, l’organisation « Torat Le’hima » a adressé une lettre au Premier ministre, au ministre de la Défense et au chef d’état-major, pour dénoncer que qu’elle appelle « la morale dénaturée » dans laquelle se sont enfermés le gouvernement et l’armée en s’abstenant volontairement de porter atteinte aux terroristes eux-mêmes. « Torat Lehima » note que les terroristes n’hésitent sur aucun moyen pour tenter de tuer des Israéliens et que ce n’est que par miracle qu’il n’y a aucune victime. Et en échange, Tsahal répond par des actes défensifs (laser contre les ballons) ou par des opérations sur des positions vides, envoyant parfois même des SMS aux terroristes pour les prévenir qu’il faut quitter les installations qui seront visées !

« Où est passé la morale de combat et l’esprit de combat ? Où est passé Tsahal qui était capable d’éliminer des dizaines de terroristes sans se poser des questions ? Est-ce là l’esprit de Tsahal ? Est-ce là l’esprit de victoire décisive ? », autant de questions que pose cette organisation qui lutte pour réintroduire l’esprit de combat authentiquement juif et entend barrer la route aux idées post-sionistes et d’extrême gauche qui tentent de « stériliser » Tsahal.

« Torat Le’hima » considère comme un « échec moral » le fait que les responsables politiques et militaires adoptent cette manière de faire alors que les terroristes au nord et au sud du pays relèvent la tête au lieu d’être terrassés. « Quiconque a pitié des terroristes criminels finira par être impitoyable envers les citoyens israéliens « , rappelle cette organisation en paraphrasant un dicton du Talmud, qui conclut : « Il faut revenir à une politique plus ferme, tirer en direction des terroristes et les éliminer. Vaincre l’ennemi là où il se trouve et partout où il construit sa force, cesser de se cacher derrière des conseillers juridiques et se souvenir du dicton : ‘Si quelqu’un veut te tuer, lève-toi avant lui et tue-le! »

Photo Illustration