L’organisation Torat Le’hima » a adressé une lettre au nouveau ministre de la Défense Benny Gantz afin qu’il apporte des éclaircissements sur la manière dont il entend mener Tsahal dans le combat contre le terrorisme.

Cette démarche, née d’une inquiétude, se base sur une déclaration passée de celui qui fut chef d’état-major lors de l’Opération Tsouk Eitan, qui avait provoqué de très nombreuses réactions auprès de familles de soldats. Benny Gantz avait déclaré avoir préféré mettre en danger des soldats de Tsahal plutôt que de risquer de tuer des civils dans la bande de Gaza. Invoquant des « raisons morales » il avait indiqué qu’il était fier de cela et qu’il continuerait à avoir la même attitude. Il faut rappeler un point essentiel: de manière machiavélique, les organisations terroristes se cachent parmi les populations civiles, sachant les précautions prises par Tsahal pour éviter les « dommages collatéraux ». Tout le monde se souvient du tragique cas de l’Opération Remparts à Jenine, en 2002, où 13 soldats avaient trouvé la mort dans une maison piégée où ils étaient entrés alors que cette maison aurait pu être bombardée par les airs.

Dans sa lettre, « Torat Le’hima » félicite d’abord le nouveau ministre de la Défense et lui souhaite pleine réussite dans sa difficile mission. Mais ensuite, les signataires soulignent l’importance de l’état d’esprit dans lequel les soldats doivent partir en mission, élément tout aussi important sinon plus, que la qualité technologique de l’armement. Ils dénoncent le glissement perceptible des valeurs au sommet de l’armée au point de provoquer un flou moral entre amis et ennemis, et qui coûte parfois la vie à nos soldats.

Ils écrivent au ministre : « Nous voulons espérer que maintenant que vous allez diriger la sécurité d’Israël, cette fois-ci en tant que ministre de la Défense, vous aurez à coeur de corriger cela et de préférer la vie de nos soldats non seulement à celle des ennemis mais aussi de ceux qui les soutiennent ».

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90