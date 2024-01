L’ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, était en Israël la semaine dernière. Il y a rencontré Binyamin Netanyahou et Benny Gantz hors caméra.

Blair va jouer le rôle de médiateur entre Israël et les pays arabes dits modérés pour préparer l’après-guerre et va diriger une équipe qui examinera la possibilité d’accueil de réfugiés de Gaza dans le monde.

Cette information révélée par la chaine israélienne N12 a été démentie par le conseiller de Tony Blair.

Ce qui est certain est que l’option d’une émigration volontaire et d’un accueil par des pays occidentaux ou arabes des Gazaouis qui souhaiteraient quitter la Bande de Gaza est en train de s’installer de plus en plus dans les esprits et les discussions, au moins en cercles fermés.