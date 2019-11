J’ai comme une larme à l’œil en visionnant les photos de Berlin il y a 30 ans. Des sourires et des hommes. Deux parties d’un même peuple se sont enfin vues, rencontrées, parlées, aimées et ont décidé de cohabiter, pour toujours, pour le meilleur et même pour le pire. Le miracle a bien eu lieu et il existe encore aujourd’hui, de la façon la plus naturelle possible. On ne parle plus d’est et d’ouest, on parle d’Allemagne, et c’est tout ! On peut parler de réussite, de courage, de paix sincère continue.

Sur le reste du globe, le syndrome gilets jaune a frappé ! Le Liban, l’Irak, le Brésil et tant d’autres. Le vent de colère souffle et ne demande qu’à se répandre. La haine monte contre les gouvernants et les remparts qu’ils ont érigés ! Ils ont pour la plupart, au lendemain de leur élection, oublié leur vraie mission : l’intérêt du peuple.

Et nous, en Israël ? Pas de manifestations, car pas de gouvernement ! Alors, pourquoi ne réussissons-nous pas à faire tomber, comme à Berlin, le mur ? Pardon, les murs ! A commencer par la muraille entre juifs orthodoxes et juifs non pratiquants. Puis la cloison entre la gauche et la droite. Ensuite la murette entre ashkénazes et sépharades. Enfin l’incompréhension entre hommes et femmes (là ça risque d’être bien plus long) …Je reprends mon souffle, je n’ai plus de briques, ni de ciment !

En politique, c’est bien pire que dans la vie courante, car, en toute confidence, le shalom bayit à l’intérieur du peuple est bien plus fort que celui qui règne à la Knesset ! On se klaxonne, on crie, on se double, mais à côté de cela, on s’entend, on s’entraide. Les Juifs parlent aux Arabes, les Marocains prient chez les Polonais, Amir Dadon chante avec Ishay Ribo, Rami Kleinstein avec Avraham Fried. Les affaires roulent parfaitement avec ou sans barbe, entre chapeaux et crânes rasés ! Et personne ne semble se plaindre ou même encore chercher à édifier une nouvelle barrière ! Ça, c’est la spécialité des journalistes !

La saga politique semble bien différente de la vie courante sur le terrain. Aucune retenue, peu de respect ! Insultes, vexations publiques, trahisons, mensonges. Des paroles et des actes qui bâtissent les plus hauts remparts ! Pas un matin sans une annonce »dramatique », qui nous soulève le cœur. Les médias sont devenus les professionnels du push émotionnel ! Une heure sans flash info et nous voilà sous tension face à ce calme tendu qui annonce sûrement la prochaine tempête, la fake news ou la fausse alerte.

Une chose est sûre ! Le monde entier est invité à venir des quatre coins du monde, visiter la tente d’Avraham et à apprendre du peuple juif la stratégie et le génie politiques, tous les jours réinventés !

Avraham Azoulay