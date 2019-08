Des “experts” jordaniens recommandent de démolir la tombe d’Aaron car trop de Juifs la visitent.

Selon Ammon News : Le professeur Ahmad Al-Malaabeh, expert en écotourisme et en patrimoine naturel et culturel, a déclaré lors d’une conférence du parti Al-Hayat intitulée « Le mont Haroun [Aaron], le mythe de la prétendue tombe et le but de la construction de la mosquée Mamluk », dit qu’il n’y a aucune preuve que le prophète Aaron y soit enterré.

Il a souligné qu’il y avait eu des tentatives de judaïser le site par le biais de la visite des Juifs sur le site, telles que la dernière visite de 320 Juifs à la mosquée mamluk du mont Haroun.

Il a souligné l’absence de tout élément archéologique ou historique attestant que le prophète Aaron était enterré dans la région, d’autant plus que la traversée des Israélites se faisait d’Egypte vers le sud et non vers le nord.

Il a souligné qu’aucune inscription hébraïque ancienne dans la région datant du 16ème ou 15ème siècle avant JC n’a été découverte, et que les Juifs tentent de falsifier l’histoire en plaçant des pièces de monnaie hébraïques et des copies nouvellement fabriquées de la Torah en tant qu’objets archéologiques dans la région pour leurs revendications et leurs mensonges.

Il a cité des recherches effectuées par des archéologues juifs, dont le père du célèbre archéologue israélien, le professeur Israel Finkelstein, qui travaille à l’Université de Tel Aviv, et cinq autres scientifiques, dans lesquels ils niaient la relation des Juifs avec la région et Al-Aqsa et réfuté les textes bibliques affirmant qu’il n’y avait aucun lien.

