TO BE VACCINATED OR NOT TO BE ?

Suite à l’interview que j’ai donnée pour LPH New et d’autres médias, j’ai entre autres affirmé qu’il fallait être prudent face au vaccin du COVID-19, mais je tiens à vous faire part de mes recommandations actuelles. J’ai eu vent que certaines personnes, farouchement opposées au vaccin, on utilisé mon interview afin de promouvoir leur point de vue, et je tiens à me distinguer de ces « opposants ». Par ailleurs la publication récente des études cliniques, et l’analyse de ces résultats dans les meilleures revues médicales spécialisées, m’ont permis de modifier légèrement mes recommandations.

Compte tenu de la situation actuelle de la pandémie en Israël et dans le monde, je recommande vivement à tout adulte de plus de 40 ans (ou en dessous de cet âge, mais avec des maladies chroniques) de se faire vacciner le plus vite possible. Le nombre de personnes qui se sont faites vacciner dans le monde a atteint plusieurs millions à ce jour alors qu’il n’était que de quelques dizaines de milliers au moment où j’ai donné mes interviews. Il n’y a que peu d’effets secondaires, qui sont généralement légers : douleurs au point d’injection, maux de tête, douleurs musculaires etc. IL est possible de prendre un comprime de Paracetamol (Acamol en Israel) après le vaccin si nécessaire. Aucun effet secondaire sévère n’a pu être attribué avec certitude au vaccin.

Le nombre de mort a dépassé les deux millions dans le monde et 4000 en Israël. Le nombre de malades sévères augmente tous les jours et les hôpitaux sont saturés. Le virus se propage très rapidement et nous voyons de plus en plus de personnes en bonne santé habituelle ayant contracté une infection COVID sévère et nécessitant une hospitalisation. Souvent les malades, même ceux qui ont eu de légers symptômes, mettent des semaines, voire des mois pour se remettre d’aplomb et retourner à un fonctionnement normal.

En conclusion, j’encourage très vivement toute personne de plus de 40 ans (ou en-dessous de cet âge mais avec des maladies chroniques) ainsi que les jeunes en contact avec ces personnes à risque, à se faire vacciner le plus rapidement possible car la réelle question qui se pose aujourd’hui est:

TO BE VACCINATED OR ……..NOT TO BE

Prof. Gabriel Izbicki

Chef du Service de Pneumologie a l’hôpital Shaare Zedek de Jérusalem.

Pulmonary Diseases Institute

המכון למחלות ריאה

