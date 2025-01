Le groupe alimentaire Tnuva va distribuer d’énormes dividendes de 500 millions de shekels. Il s’agit du montant de dividendes le plus important de l’histoire de la société.

Selon les estimations, 2024 a été une année record pour Tnuva, qui appartient au groupe chinois Bright Food (77 %) et à aux organisations de kibboutzim (23 %). Ses revenus sont estimés à un pic de 9 milliards de shekels, et son EBITDA (bénéfice d’exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) approche cette année le milliard de shekels.

Comme d’autres entreprises agroalimentaires, Tnuva a connu une année particulièrement rentable. Les entreprises agroalimentaires ont augmenté leurs prix à plusieurs reprises au cours de l’année. En mai 2024, pour la première fois depuis longtemps, l’État a autorisé l’augmentation des prix des produits contrôlés qui constituent une partie importante des produits vendus par Tnuva. En réaction, la société a annoncé une augmentation de 4,48 % des prix des produits réglementés, après une augmentation de 9,3 % en 2023.

Tnuva est responsable des ventes de 80 % du lait contrôlé en Israël et de 74 % de tous les produits laitiers contrôlés. L’entreprise commercialise 70 % des fromages jaunes contrôlés, 75 % du cottage et plus de 50 % des fromages blancs. Tnuva est également la seule laiterie en Israël à posséder une usine de lait en poudre à partir de lait cru ce qui en fait le seul fournisseur de lait en poudre de l’industrie israélienne. Dans le même temps, la société a annoncé une augmentation de 10% des prix des produits laitiers non réglementés, tandis que ses filiales Sunfrost, Adanot, Mama Of et Tirat Zvi ont également augmenté les prix de leurs produits de 10%.