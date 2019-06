Un groupe de promeneurs juifs a été la cible de tirs de la part de « policiers » de l’Autorité Palestinienne. Par miracle, personne n’a été touché. Les promeneurs ont fui mais les policiers » se sont mis à leur poursuite et ont tenté de les faire entrer de force dans leur véhicule. Alertées par un membre du groupe, les forces de Tsahal sont rapidement arrivées sur les lieux et ont sauvé les touristes.

Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie et a fermement dénoncé le fait que des « policiers » de l’AP puissent ainsi pénétrer dans les zones C de Judée-Samarie qui sont sous responsabilité exclusive d’Israël. « Il s’agit d’un franchissement des lignes rouges », a expliqué Dagan, qui a rappelé que les « policiers » de l’Autorité Palestinienne ont déjà prouvé à maintes reprises que ce sont des terroristes revêtus d’uniformes de forces de l’ordre. Il a appelé Tsahal à faire en sorte que ce genre d’incident ne se reproduise plus et que ces deux terroristes soient jugés afin que des citoyens puissent se promener sans crainte dans ces régions.

Rajoutons, situation ubuesque, que les promeneurs ont été emmenés et retenus au poste de police pour y subir un interrogatoire! L’avocat Nati Rom, de l’organisation ‘Honenou ainsi que Yossi Dagan tentent de les faire libérer au plus vite!

Photo Flash 90