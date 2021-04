Les organisations terroristes de Gaza ont décidé d’accompagner les violences arabes à Jérusalem, en tirant pas moins de trente-six roquettes en direction d’Israël durant la journée de Chabbat. Le système Dôme de Fer a réussi à intercepter six d’entre elles qui se dirigeaient vers des centres urbains. Tsahal a riposté en visant comme d’habitude des infrastructures après que les terroristes aient été avertis et aient pu quitter les lieux. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réuni une séance d’urgence avec le ministre de la Défense Benny Gantz, le chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi, des officiers supérieurs et des responsables sécuritaires pour discuter des tensions à Jérusalem et le front sud. Le Premier ministre

Un haut responsable du Hamas, Ahmed al-Mudlal a « averti » Israël que son organisation « ne restera pas les bras croisés face aux agressions israéliennes à Jérusalem » !!!

Tsahal a augmenté ses effectifs dans le sud du pays et déployé des batteries supplémentaires de Dôme de Fer.

Photo Hadas Parush / Flash 90