Des tirs ont été signalés ce mercredi soir contre un véhicule israélien circulant sur l’axe routier reliant les localités d’Itamar et d’Elon Moreh, en Samarie.

Selon des témoins oculaires, l’attaque pourrait s’apparenter à un guet-apens délibéré. D’après leurs témoignages, un accident de voiture ou un incendie de véhicule aurait été provoqué dans le but d’attirer les forces militaires sur place, lesquelles auraient ensuite été prises pour cible.

Les services de secours se sont rapidement mobilisés pour prendre en charge une potentielle victime, et un hélicoptère a été dépêché sur les lieux. Cependant, selon les informations communiquées par le service de secours de Judée-Samarie, aucun blessé n’est à déplorer.

Un témoin circulant entre Elon Moreh et Itamar a rapporté avoir « distingué des silhouettes cachées dans les buissons et entendu des coups de feu » quelques dizaines de mètres avant Mitzpeh Neyo. Les forces de l’ordre ont été immédiatement alertées, et selon les derniers rapports, l’incident serait toujours en cours avec des tirs entendus dans la zone.

Dans un bref communiqué, un porte-parole de Tsahal a confirmé : « Un rapport initial a été reçu concernant une fusillade près d’Elon Moreh, dans la brigade de Samarie. Des forces militaires sont en route sur lesl ieux de l’attaque ».