La compagnie Rafael Advanced Defense Systems Ltd a procédé à un tir d’essai réussi de la nouvelle génération de ses missiles antichars Spike SR, capables de transpercer le blindage d’un tank.

Il s’agit d’un missile transportable et tiré depuis l’épaule d’un fantassin, mais qui peut aussi équiper jusqu’à 45 sortes de plateformes différentes, dans l’armée de terre, de l’air ou de la marine. Lors des essais effectués dans le sud du pays, des missiles Spike SR ont été tirés sur différentes cibles situées jusqu’à deux kilomètres, avec un succès total. Le Spike SR de la nouvelle génération est muni d’un système électro-optique qui permet de repérer et toucher la cible avec une grande précision même si elle est en mouvement rapide.

Rafael Advanced Defense Systems Ltd a déjà fourni des milliers de missiles Spike des générations précédentes à des armées étrangères – plus de 30 – dont celles de pays de l’Otan et sera sûrement très sollicitée pour ces missiles de la nouvelle génération.

Vidéo:

Photo Rafael Ltd