Les sirènes ont retenti un peu avant 18h30 ce soir (lundi) dans la localité druze israélienne de Shefa Amr près de Kiryat Ata.

D’après Tsahal, cinq roquettes ont atteint le territoire israélien. La défense anti-aérienne a tenté de les intercepter mais l’une de ces roquettes est tombée sur un immeuble de 4 étages faisant un mort et 5 blessés.

Plus tôt dans la journée, une trentaine de roquettes ont été tirées sur Nahariya et Kiryat Shmona faisant deux blessés légers et endommageant des bâtiments.