Les terroristes de la bande de Gaza on voulu à leur manière « célébrer » Yom Haatsmaout. Les sirènes d’alerte Tseva Adom ont retenti jeudi soir dans les région de Sederot et des alentours. Quelques instants plus tard une fort explosion a été entendue. Une roquette s’est abattue dans une zone inhabitée près de Sederot, sans faire ni victime ni dégât.

Photo Illustration