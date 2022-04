L’alerte Tseva Adom a retenti dans le Néguev occidental après plusieurs mois de clame relatif sur ce front. Peu après, une roquette lancée par les terroristes de Gaza a été interceptée par le système Dôme de Fer. Les réactions à droite sont vives et voient dans la détérioration générale de la situation sécuritaire le résultat d’une politique laxiste du gouvernement à cause de la présence du parti islamique dans la coalition.

A Tsahal on attribue ce tir au Jihad Islamique.

Quelle va être la réaction de Tsahal face à la réouverture de ce front ? Il y a deux semaines, lors de l’interview qu’il avait accordée à la chaîne Aroutz 14, le ministre de la Défense Benny Gantz avait dû répondre à la question de savoir quelle réaction aurait Tsahal en cas de reprise des tirs en provenance de de Gaza : « Si le calme est rompu nous emploierons toute la force nécessaire. Le Hamas et le Jihad Islamique le savent et je souhaite à tous que le Ramadan se déroule de manière normale. Finalement, il s’agit d’une fête religieuse, une fête de prières, une fête d’activités familiales et c’est ainsi qu’elle doit se dérouler… »