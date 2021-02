Le conseiller municipal de Jérusalem Ofer Berkovitz, président de la liste « Hit’orerout’ a annoncé mercredi son ralliement au parti Tikva Hadasha de Gideon Saar. Il y rejoindra l’un de ses adversaires les plus rudes lors de la dernière campagne électorale pour la mairie de Jérusalem, Zeev Elkin. Leur rivalité avait dépassé de loin la simple adversité politique. Ofer Berkovitz avait menacé Zeev Elkin de le poursuivre en justice, l’accusant d’avoir orchestré une campagne sale et calomnieuse contre lui, notamment en faisant diffuser des photos de lui avec la mention « Danger! » et répandant le bruit que sa campagne était financée par l’organisation d’extrême gauche New Israel Fund. De son côté, Ofer Berkovitz avait accusé Zeev Elkin d’avoir reçu des pots-de-vin lorsqu’il était ministre en charge des Affaires de Jérusalem, ce que Zeev Elkin avait formellement démenti.

Quant à Gideon Saar, lors du 2e tour des municipales entre Moshé Leon et Ofer Berkovitz, il avait appelé à voter pour le premier…

Y aura-t-il un nouvel espoir dans les relations entre Zeev Elkin et Ofer Berkovitz ?

Photo Yonatan Sindel / Flash 90