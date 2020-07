Le ministère jordanien des Affaires étrangères a publié un communiqué dénonçant « l’autorisation donnée par les autorités israéliennes à des centaines d’extrémistes juifs de faire intrusion dans la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police israélienne ». C’est ainsi que la Jordanie parle des groupes de Juifs qui se sont rendus sur l’Esplanade du Temple à Tich’a Be’Av. Le ministère jordanien parle de « violation des accords signés avec le Waqf » et comme de coutume il dénonce « l’offense faite à la sensibilité des musulmans à travers le monde ». Il appelle Israël à « respecter la mosquée et cesser ses provocations »…

Cette haine musulmane anti-juive est si forte que l’ancien mufti de Jérusalem, sheikh Akarma Sabri a lancé un appel à modifier exceptionnellement le calendrier musulman et à commencer un jour plus tôt la fête du sacrifice (Aïd al-Adha) pour que les musulmans se rendent mercredi sur l’Esplanade en masse afin de « protéger Al-Aqsa ». La fête du sacrifice commence normalement jeudi soir. Akarma Sabri ne s’est pas privé de mentir effrontément en parlant de « colons qui veulent venir à l’occasion de leur journée de souvenir d’un temple qui n’a jamais existé ». L’appel du mufti a été relayé par le Hamas qui a lui aussi appelé les « Palestiniens à monter vers Al-Aqsa pour protester ».

En dépit du bons sens et de la vérité historique la propagande ‘palestinienne’ et musulmane nie que les Temples de Jérusalem aient existé. Dans une « Encyclopédie » arabe parlant de l’Islam à destination de la jeunesse écrite par le « Dr. » Tareq Al-Suwaidan, membre des Frères Musulmans, l’auteur écrit que « le Temple de Jérusalem n’existe que dans l’imagination des Juifs » et que « les Juifs n’ont jamais réussi à trouver le moindre objet qui prouverait l’existence d’un Temple à Jérusalem ». Et comment explique-t-il les preuves archéologiques innombrables et incontestables? « Les Juifs empêchent des spécialistes des antiquités de vérifier leurs découvertes archéologiques afin qu’ils ne constatent pas leurs mensonges »…

Photo Sliman Khader / Flash 90