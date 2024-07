Lors d’une manifestation de soutien aux Palestiniens qui se tenait à Paris hier (samedi), le député LFI Thomas Portes a déclaré: ”Nous sommes à quelques jours d’une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux olympiques. Je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n’est pas la bienvenue à Paris”.

Acclamé par la foule, le député Insoumis a déclenché un tollé auprès de nombreuses personnalités françaises.

Karen Taïeb, adjointe au maire de Paris et épouse du défunt Gil Taïeb, a posté sur son compte X: ”Mais quelle honte ces gens alors que l’on pense aux athlètes israéliens assassinés par des terroristes palestiniens lors des Jeux olympiques de Münich en 1972. Ces élus sont un danger et une honte. Ce que l’on attend des élus c’est le vivre ensemble et ceux-là prônent la haine”.

L’avocate pénaliste Muriel Ouaknine-Melki a indiqué que l’association OJE ”Organisation Juive Européenne”, qu’elle représente, allait déposer plainte suite aux propos de Thomas Portes. D’autres personnes ont indiqué déposer une plainte pour incitation à la haine contre le député.

Yonatan Arfi, le président du CRIF, s’est indigné: ”Indécence de Thomas Portes ! 1972 : 11 athlètes israéliens sont assassinés par des terroristes palestiniens aux JO de Munich. 2024 : LFI demande l’exclusion des athlètes israéliens des JO de Paris. Depuis le 7 octobre, Thomas Portes légitime le Hamas. Il met maintenant une cible dans le dos des athlètes israéliens, déjà les plus menacés des Jeux Olympiques. Irresponsable”.

Christian Estrosi, le maire de Nice, a été jusqu’à demander la dissolution du parti LFI: ”Je demande qu’une procédure de dissolution soit engagée à l’encontre de LFI et, dans l’attente, la suppression de toute aide publique contre ce parti et ses membres qui se sont définitivement mis au ban de la nation”.

Sur CNews, le député européen RN Matthieu Valet a estimé: ”Ce genre de message et de manifestation alors qu’on a une délégation israélienne qui arrive en France dans le cadre des Jeux Olympiques, c’est mettre une cible dans le dos des Juifs. L’ADN de la France c’est les Juifs, si les Juifs quittent la France on perdra notre âme”.

Rappelons que cet appel du député français Thomas Portes intervient dans un contexte de menaces sur la vie des athlètes israéliens depuis plusieurs jours.