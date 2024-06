Le débat entre Joe Biden et Donald Trump en vue des élections présidentielles américaines qui s’est tenu cette nuit (jeudi à vendredi) a été marqué par la mauvaise performance du Président sortant.

A 67% les Américains ont considéré que Trump avait largement remporté ce débat.

Le sujet de la guerre entre Israël et le Hamas a été évoqué. Biden s’est vanté d’avoir sauvé Israël de l’attaque iranienne au mois d’avril dernier mais Trump lui a reproché de ne pas laisser Israël ”finir le travail” et l’a traité de ”mauvais et faible Palestinien”.

Les Démocrates se retrouvent face à une problématique importante puisque leur candidat a montré qu’il était en grande difficulté pour assumer cette campagne et prétendre à nouveau à la fonction suprême aux Etats-Unis.

Ainsi, l’éditorialiste du New York Times, Thomas Friedman, connu pour ses positions proches du parti démocrate et sa proximité personnelle avec le Président Biden a écrit: ”J’ai regardé le débat seul dans ma chambre d’hôtel à Lisbonne et j’ai pleuré”, confie le journaliste,”Je ne me souviens pas avoir assisté à un moment aussi déchirant dans l’histoire des campagnes présidentielles de toute ma vie, et justement à cause de ce que nous avons vu: Joe Biden, un homme bon, un bon Président, n’a pas du tout les capacités pour se présenter une nouvelle fois à la présidentielle. La famille Biden, l’équipe politique doivent se ressaisir rapidement et avoir la conversation la plus difficile qui soit avec le Président, par amour, clarté et détermination, pour donner à l’Amérique la plus grande chance d’éviter la menace qui pèse de voir la victoire de Trump. Le Président doit se présenter devant la Nation et déclarer qu’il ne se représentera pas en annonçant son soutien à un autre candidat. Il est temps que Joe préserve l’honneur qui lui revient et laisse sa place”.

Pour Friedman, Kamala Harris pourrait faire une bonne candidate mais il prône une primaire pour désigner le nouveau candidat.

Du côté de Donald Trump ce succès enregistré hier pourrait se retourner contre lui. Face à Biden, il est gagnant, si les Démocrates se choisissent un autre candidat, ses chances de l’emporter pourraient diminuer.