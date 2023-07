L’éditorialiste Thomas Friedman révèle ce matin (mercredi) dans le New York Times une partie de la conversation téléphonique entre Biden et Netanyahou autour de la réforme judiciaire.

Le communiqué officiel après cet entretien évoquait l’Iran, la coopération sécuritaire et l’engagement de Netanyahou à tout faire pour parvenir à un consensus le plus large possible sur la réforme judiciaire. Devant le Président Herzog, Joe Biden a affirmé que sa conversation avec Netanyahou avait été ”chaleureuse et constructive”.

Selon Thomas Friedman, le Président américain aurait été très clair avec le Premier ministre. Friedman raconte avoir été invité par Biden dans le bureau ovale hier après-midi pour lui faire un compte-rendu de la conversation avec Netanyahou: ”Afin que sa position soit claire pour tous les Israéliens, il m’a invité mardi après-midi dans le bureau ovale pour une déclaration – ce qui est inédit sur ce sujet”, décrit Friedman, ”Il a exprimé son respect pour la manière dont les manifestations ”incessantes” se déroulent en Israël, prouvant ”une démocratie vivante en Israël”. Il a affirmé qu’il souhaitait que la coalition de Netanyahou arrête de presser le renversement du système judiciaire sans parvenir à un consensus national, ce qui va réduire de manière significative la capacité de la Cour suprême en Israël de contrôler les décisions et les nominations du gouvernement”.

Friedman poursuit: ”Son message (de Biden, ndlr) au Premier ministre israélien et au Président israélien ne peut pas être plus clair: s’il vous plait, veuillez arrêter maintenant. Ne votez rien de si important sans un large consensus, ou vous allez briser quelque chose de la démocratie israélienne et des relations entre vous et la démocratie américaine, qui peut-être ne pourra plus jamais être réparé”.

Friedman conclut: ”Notre conversation sur le sujet qui a duré 75 minutes m’a rappelé que Biden est un démocrate de la vieille école pour tout ce qui concerne Israël, un Etat dont les succès scientifiques, technologiques, et dont la démocratie permanente – malgré les effets de l’occupation des territoires palestiniens – résonnent chez lui de manière authentique”.

En réponse, le Wall Street Journal, concurrent du New York Times, de l’autre bord politique, a sévèrement critiqué l’attitude de Biden face au gouvernement israélien: ”Lundi, Biden a appelé à Jérusalem et a programmé une visite de Netanyahou cette année, mais la visite du Président de l’Etat Herzog – ancien adversaire politique de Netanyahou – prouve que l’administration Biden lui déroule le tapis rouge, ce qu’il refuse de faire pour Netanyahou. Le message aux Israéliens est que les Etats-Unis sont avec vous, mais pas avec votre gouvernement. C’est le genre de choses que l’on dit aux Cubains et aux Iraniens, ou du moins qui leur étaient dites. Le fait que la Maison Blanche adopte la même approche avec une démocratie alliée est le signe d’une époque que traverse le parti démocrate”.