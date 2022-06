Avant de devenir le fondateur du sionisme, Theodor Herzl a été journaliste, romancier et auteur dramatique. Son œuvre théâtrale comprend seize pièces qui, comme Le nouveau ghetto, traitent des questions sociales de son temps.

Pièce majeure de Herzl, Le nouveau ghetto témoigne de sa prise de conscience de la nécessité de créer un foyer national pour le peuple juif. Une œuvre incontournable à découvrir sur les planches du théâtre de Jérusalem, les 12, 13 et 14 juillet !

Écrit en 1894, à Paris, alors que débute l’affaire Dreyfus, Le nouveau ghetto donne à voir les différentes couches socio-culturelles de la population juive viennoise. On y découvre un rabbin qui regrette le temps des ghettos où les Juifs étaient à l’abri de l’assimilation, un riche banquier qui entend vivre comme un aristocrate, un parvenu qui souffre de sa judéité et de petits boutiquiers qui parlent avec l’accent yiddish. Et l’on y suit le parcours du personnage principal, l’alter ego de Herzl, un avocat humaniste et généreux amené à se battre en duel contre un officier autrichien, et à en mourir.

Dans cette pièce, quel que soit leur degré d’assimilation, les Juifs se sentent à l’écart de la société. Se réfugier dans un ghetto spirituel ou au contraire s’assimiler conduisent ici l’un et l’autre à un échec. Certains ont dit que ce texte traduit le tournant de la pensée de Herzl et constitue la genèse de l’épopée sioniste.

Traduit par Sarah Moraly, Yehuda Moraly et Michèle Fingher, Le nouveau ghetto est la première pièce de la collection « À la redécouverte du théâtre juif ». Cette collection à vocation pédagogique présente les pièces d’auteurs juifs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. »Le Nouveau Ghetto est une des pièces d’un puzzle fait d’œuvres du théâtre juif tombées dans l’oubli. Seules deux, trois pièces, tournent dans le monde entier, toujours les mêmes : Le Dibbouk de Shimon Anski, Mirele Efros de Jacob Gordin, Mikveh de Hadar Galron ou bien sûr Un violon sur le toit…. Des trésors sont oubliés. Enormément de pièces ont été écrites en yiddish, mais les spécialistes du yiddish considèrent le théâtre comme un art mineur, le monde du théâtre ne les connaît donc pas », explique Yehuda Moraly.

La pièce sera jouée au théâtre de Jérusalem, les 12, 13 et 14 juillet. Une occasion unique de découvrir Herzl comme homme de lettres. « Ce texte est fondamental, et au-delà de sa valeur historique, excellent. Herzl était d’ailleurs un dramaturge reconnu en son temps. Il permet aussi de comprendre le contexte social, politique, économique et psychologique de l’époque de manière criante », poursuit Moraly.

La pièce est mise en scène par Yehuda Moraly, professeur et chercheur en études théâtrales à l’Université hébraïque de Jérusalem. Avant son alya, il a enseigné le théâtre à la Sorbonne et à l’Université de Rio de Janeiro. Il organise de nombreux symposiums et un festival annuel de théâtre étudiant dans le cadre du Département d’études théâtrales de l’Université hébraïque de Jérusalem.

Le spectacle est produit par Elie Attal en partenariat avec MIKRO Theater et le ministère israélien de la Culture. Il est joué en hébreu avec sous-titrage simultané en français.

Réservations : 052 306 08 63