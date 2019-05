2 grands événements LPH PROD à ne pas manquer :

1. Pour ceux qui aiment la musique !

Tel Aviv et Jérusalem, 2 soirées autour de la chanson de films français :

– Un documentaire de 25′ de André Halimi avec Francis Lai, Vladimir Cosma, Claude Bolling, « Comment se composent les musiques de films …?)

-Suivi d’un concert avec Sarah Lancman et le pianiste Giovanni Mirabassi, venus exprès de France dans le cadre de leur tournée internationale. Les parapluies de Cherbourg, Un homme et une femme, Les choses de la vie,.. les plus belles mélodies. Avec la participation du chanteur Mark Ben

TEL-AVIV LE 04/06 THÉÂTRE TZAVTA JÉRUSALEM LE 05/06 CINÉMATHÈQUE places à 100 au lieu de 120 shekels Places à 80 au lieu de 100 en 2eme catégorie Jusqu’au dim. 26/05 Réservations : 073-2160486 code : LPH PROD : 073-2160486 code : LPH PROD www.culturaccess.com

Interview de Sarah Lancman et Béatrice Nakache :

Pour ceux qui aiment le théâtre !

La célèbre pièce de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui

jouée par la troupe franco-israélienne le Théâtre de l’Ouragan

Avec Nadia Ruck, Eric Binisti, Béatrice Nakache, Jacques Chekroun, Harry Elnekave, et Frédérique Levy.

LE 12 JUIN A RAANANA ESHKOL PAÏS

LE 20 JUIN A TEL-AVIV BEIT FRANKFURT

LE 23 JUIN A JÉRUSALEM BEIT SHMUEL (restent quelques places en première catégorie)

Places de 100 à 140 shekels