Un groupe de trois terroristes armés a voulu profiter de mauvaises conditions météorologiques pour pénétrer en territoire israélien près de Kissoufim et y perpétrer un attentat. Les terroristes ont réussi à entrer en Israël sur une longueur de 400 mètres. Repérés par les sentinelles de Tsahal les terroristes ont été stoppés par des soldats de la brigade Kfir. Lors des échanges de feu les trois terroristes ont été éliminés non sans avoir lancé une grenade en direction de nos soldats, sans faire de blessés. Après cet incident, d’importantes forces de sécurité on ratissé le secteur, aidées par des hélicoptères et des drones pour vérifier qu’il n’y avait pas d’autres terroristes dans le secteur.

Gadi Yarkoni, président du conseil régional Eshkol a remercié les forces de Tsahal pour leur réaction rapide et efficace. Il a souligné avoir été tenu au courant de la progression des événements depuis le début et qu’à aucun moment il n’y a eu danger pour les habitants des alentours.

Vidéo:

Photo Hadas Parush / Flash 90