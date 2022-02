Lors d’une opération périlleuse et rondement menée, un commando conjoint de Tsahal et de membres des forces spéciales de la police ont éliminé trois terroristes dans leur voiture au coeur de la ville de Sichem. Cette opération a été rendue possible grâce à un travail patient et minutieux du Shin Bet. Ces trois terroristes, membres des Brigades Al-Aqsa du Fatah d’Abou Mazen, étaient responsables de toute une série d’attaques à l’arme à feu dans cette région contre des soldats ou des civils israéliens. Ils étaient armés au moment où le commando les a éliminés dans leur véhicule ce qui a motivé la décision au plus haut niveau de Tsahal de mettre définitivement fin à leurs agissements.

Une source militaire a souligné la qualité de l’opération car le commando israélien prenait de gros risques en menant cette opération en milieu hostile.

Après l’annonce de cette élimination, le Fatah a crié vengeance : « Le sang de nos martyrs n’aura pas été versé en vain et la réaction viendra. Sans contre sang ».

