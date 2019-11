La vie des habitants du Néguev occidental a une nouvelle fois été perturbée vendredi avec les sirènes d’alerte Tseva Adom qui ont retenti à Ashkelon et la région ‘Hof Ashkelon. Des explosions ont été entendues un peu plus tard. Le porte-parole de Tsahal a fait savoir ensuite que « des tirs autres que de roquettes » ont été effectués depuis la bande de Gaza et que les systèmes de défense ont été activés. Un peu plus tôt, une roquette s’était abattue dans une zone inhabitée de la région Eshkol.

En représailles, des appareils de Tsahal ont effectué des raids sur le nord de la bande de Gaza contre des objectifs du Hamas, parmi eux une base militaire.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 890