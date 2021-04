Un autobus de la compagnie Egged a été caillassé et attaqué au cocktail molotov dans le quartier d’Issaouia à Jérusalem. Le chauffeur et sa famille qui se trouvaient dans le véhicule dans leur chemin de retour vers leur domicile ont réussi à sortir et à s’enfuir, évitant certainement un lynchage. Deux équipes de pompiers sont arrivées mais ont dû attendre la venue de forces de police avant d’intervenir, de crainte d’être elles aussi prises à partie par les terroristes. Des scènes que l’ont peut également voir dans certaines banlieues françaises, « curieusement » avec le même genre de population.

Le député Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) a réagi à cette agression : « Lentement mais sûrement nous abandonnons notre contrôle sur Jérusalem. Il est inadmissible que dans la capitale israélienne la perte de gouvernance atteigne un niveau aussi grave au point qu’un chauffeur d’autobus soit ainsi attaqué à jet de pierres et de cocktails molotov ».

Vidéo :