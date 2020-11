Terrorisme musulman : la Suisse aussi ?

La piste terroriste islamique est de plus en plus envisagée par la police fédérale suisse après l’agression qui a eu lieu mardi dans un supermarché de Lugano, dans le Tessin. Une Suissesse de 28 ans a attaqué deux femmes au 5e étage d’un magasin de la chaîne « Manor ». Elle a tenté d’en étrangler une et a poignardé la seconde au cou, la blessant gravement. Ses jours ne sont cependant pas en danger. L’assaillante a été maîtrisée par un couple de clients.

Dans une conférence de presse, les responsables du canton et de la police cantonale ont indiqué que la femme était « connue des services de police » et qu’elle s’était « radicalisée », ce qui irait dans le sens d’une attaque terroriste.

Photo Pixabay