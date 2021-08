Le chef d’un parti libanais qui soutient le Hezbollah a adressé une menace à Israël, au nom de l’Iran : s’il arrive quoi que ce soit au pétrolier iranien qui fait actuellement route vers le Liban, tous les navires ayant un lien avec Israël et qui circule en Méditerranée seront sous le feu du Hezbollah.

L’Iran et le Hezbollah veulent à tout prix se présenter comme les sauveurs du Liban qui fait face à l’une des plus graves crises politiques et économiques de son histoire.

Photo Serga Attal / Flash 90