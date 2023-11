Le pape François a rencontré mercredi au Vatican plusieurs familles d’Israéliens dont les proches ont été kidnappés par des terroristes du Hamas à Gaza. Il a ensuite reçu des habitants de Gaza qui avaient quitté leur maison en raison de la guerre.

Par la suite, la délégation palestinienne représentant des habitants de Gaza a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle a déclaré que « le pape avait condamné les actions du Hamas en les qualifiant de ‘terrorisme’ ». Ils ont ensuite prétendu que le pape avait qualifié ce qui se passait à Gaza de ‘génocide’.

Un membre de la délégation israélienne a dénoncé l’utilisation par le pape François du mot « terrorisme » pour décrire la guerre, affirmant qu’il s’agissait d’une « comparaison erronée », et soulignant que le pape assimilait le terrorisme du Hamas à l’autodéfense légitime d’Israël.

Les propos du pape ont suscité l’indignation des organisations juives en Italie et dans le monde. Celles-ci ont exigé des éclaircissements de la part du Vatican et ont demandé que le pape retire la comparaison scandaleuse entre les actions de Tsahal et celles du Hamas.

L’American Jewish Committee (AJC) a également appelé le Vatican à clarifier les propos du pape : « Il a décrit la guerre entre Israël et le Hamas comme étant ‘au-delà de la guerre’ et du ‘terrorisme’. Le massacre et l’enlèvement de civils par le Hamas sont du terrorisme. L’autodéfense d’Israël ne l’est pas. Vatican, s’il vous plaît, clarifiez”.

Mais a-t-il parlé de génocide pour décrire l’action de Tsahal ? Le site USNews a cité les propos d’une déléguée palestinienne, Shireen Awwad Hilal, enseignante au collège biblique de Bethlehem, présente à cette rencontre. Elle a déclaré : « Lorsque nous avons partagé les histoires des familles qui ont été tuées (à Gaza), il a dit : ‘Je vois un génocide’ ». « C’était très clair, le mot génocide ne venait pas de nous. C’est venu de Sa Sainteté, le pape François », a-t-elle ajouté.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, en réponse à une question envoyée par SMS par un journaliste, a affirmé le contraire. « Je ne suis pas au courant qu’il (le pape) ait utilisé un tel mot. Les termes qu’il a utilisés pendant cette audience illustraient juste la terrible situation vécue à Gaza », a déclaré Bruni dans un communiqué.