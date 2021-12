Après l’attentat qui a coûté la vie à Yehouda Dimentman hy »d, l’envoyé spécial de l’Onu pour le Proche-Orient Tor Wennesland a publié un communiqué exprimant son « inquiétude » : « Je suis inquiet de l’escalade de la violence en Judée-Samarie, qui coûte la vie à des Israéliens et des Palestiniens. Je condamne tous les actes de violence et de terrorisme et appelle toutes les parties à calmer les esprits »…

Photo Onu