Terrorisme : le retour des ballons incendiaires

Voyant la volonté israélienne de calmer la situation, les organisations terroristes en profitent pour poursuivre leurs provocations. Pas moins de sept départs d’incendie ont été constatés dans la région de bordure de la bande de Gaza, près de Beeri et Kissoufim suite à des lancers de ballons incendiaires. Il n’y a pas eu de victimes ni de dégâts importants. Un champ de blé a été touché. Le Hamas et les autres organisations terroristes ont juré « d’embraser la situation » en prévision des festivités de la fin du Ramadan et de la « Journée al-Quds »

Photo Abev Rahim Khatib / Flash 90