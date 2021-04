Rushdie Abu Mukh, l’un des membres du commando terroriste du FPLP qui avait enlevé et assassiné le soldat Moshé Tamam hy »d en 1984 a été libéré de prison après voir purgé sa peine de 35 ans de détention. Il a été accueilli en véritable héros dans son village de Baq’a al Garbiyah, comme c’est le cas de tous les terroristes libérés. Une grande fête sera organisée en son honneur. Et parmi ceux qui se sont déplacés pour l’embrasser et lui souhaiter la bienvenue Ibrahim Sarsur, ancien député et membre de la branche sud du Mouvement islamique arabe israélien, autrement dit Ra’am…

Ortal Tamam, la nièce du malheureux soldat a exprimé la douleur de la famille face à cette plaie qui s’ouvre à nouveau : « Notre coeur est brisé. Voir l’assassin de David être ainsi libéré et accueilli en héros et qui va reprendre une vie normale non loin de notre maison familiale rouvre la plaie dans toute notre famille ». Elle a indiqué qu’une demande a été faite auprès du ministre de l’Intérieur Arié Dery et celui de la Sécurité intérieure Amir Ohana afin que soit prononcée une déchéance de la citoyenneté israélienne au terroriste : « Il est impensable qu’un citoyen qui a choisi le camp des ennemis d’Israël, qui refuse l’Etat juif, devient membre d’une organisation terroriste et assassine un soldat qui est un symbole de l’Etat, puisse bénéficier ensuite de tous les avantages que cet Etat procure », a déclaré la jeune femme.

Face au silence actuel du ministre de l’Intérieur concernant cette demande qui est de sa compétence, Ortal Tamam a dit « frémir » à l’idée qu’il puisse s’agir d’une volonté politique de ne pas froisser le parti islamique Ra’am qui joue un rôle-clé dans le jeu politique actuel.

Photo Famille